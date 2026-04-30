Thierry Payet quittera le FC Ajoie-Monterri

Le technicien français a annoncé à ses joueurs qu’il ne serait plus à la tête de l’équipe ajoulote ...
Thierry Payet quittera le FC Ajoie-Monterri

Le technicien français a annoncé à ses joueurs qu’il ne serait plus à la tête de l’équipe ajoulote la saison prochaine.

Thierry Payet ne sera plus l'entraîneur du FC Ajoie-Monterri. (Photo : archives Georges Henz) Thierry Payet ne sera plus l'entraîneur du FC Ajoie-Monterri. (Photo : archives Georges Henz)

Une page va se tourner au FC Ajoie-Monterri. Selon nos informations, confirmées par le principal intéressé, Thierry Payet a décidé de ne pas continuer l’aventure à la tête de la première équipe du club ajoulot de football. Le technicien français de 48 ans évoque « un choix personnel » et précise qu’il n’a pas d’autre proposition pour le moment. Thierry Payet était arrivé à Cornol en 2015. Il avait obtenu la promotion en 2e ligue en 2017 puis celle en 2e ligue interrégionale en 2018. Le Tricolore a aussi vécu la fusion en 2020 et restera le premier entraîneur de l’histoire de l’équipe fanion du FC Ajoie-Monterri. Thierry Payet a toujours été fidèle au FCAM, son « club de cœur », sauf pendant la saison 2022-2023 lors de laquelle il a œuvré au FC Porrentruy.

Avant son départ, le Français doit remplir une mission d'importance : le maintien. A sept matches de la fin de saison, Ajoie-Monterri n'est que 9e de 2e ligue interrégionale, à un point de Bülach, 12e et premier relégable. /mle


 

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