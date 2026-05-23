Le FC Ajoie-Monterri fait un pas de plus vers le maintien

Les Ajoulots ont étrillé Pratteln 6-2 samedi en 2e ligue interrégionale de football. Ils prennent ...
Le FC Ajoie-Monterri fait un pas de plus vers le maintien

Les Ajoulots ont étrillé Pratteln 6-2 samedi en 2e ligue interrégionale de football. Ils prennent leur distance sur la zone rouge.

Roman Huber a mis son équipe sur la bonne voie. (Photo : archives Georges Henz) Roman Huber a mis son équipe sur la bonne voie. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Ajoie-Monterri fesse la lanterne rouge et se rapproche du maintien. Le club de 2e ligue interrégionale s’est imposé 6-2 contre Pratteln samedi sur la pelouse de Cornol. Grâce à ce succès, le FCAM prend la 10e place du classement et compte provisoirement huit points d’avance sur la barre à trois journées de la fin du championnat. Dübendorf, première équipe dans la zone rouge, a toutefois joué une rencontre de moins que les Ajoulots.

Il n’aura fallu que 300 secondes au FC Ajoie-Monterri pour plier la rencontre samedi devant son public. Le capitaine de la formation ajoulote Roman Huber a inscrit un doublé durant les quatre premières minutes de la rencontre. Abdoulaye Traore a enfoncé le clou 60 secondes plus tard. L’attaquant a ensuite, lui aussi, marqué son deuxième but de la soirée à la 19e.

Le FCAM a même porté son avantage à cinq buts grâce à Mattéo Philippe à la 49e. Les Bâlois ont sauvé l’honneur à la 54e mais ont été punis 120 secondes plus tard par Mikail Ocal qui a inscrit le sixième but ajoulot. La seconde réalisation de Pratteln est finalement tombée à la 66e.

Alexandre Martinovic signe ainsi sa deuxième victoire en autant de matches à la tête de l’équipe ajoulote. Il tentera de continuer sur sa lancée samedi prochain face à Red Star Zurich. /fwo


 

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