Le FC Ajoie-Monterri se donne un bon bol d’air

Le FC Ajoie-Monterri a presque assuré son maintien en 2e ligue interrégionale de football. Il s’est imposé 2-0 contre Red Star samedi à Zurich lors de l’antépénultième journée. Les Jurassiens ont ouvert la marque dès la 10e par Mikail Ocal face aux 5es de la hiérarchie, avant de prendre deux longueurs d’avance à la 69e suite à une réussite d’Abdoulaye Traore. L’équipe d’Alexandre Martinovic grimpe provisoirement à la 6e place et possède cinq points d’avance sur la barre, alors qu’il en reste six en jeu. « Ce n’est pas immérité. Cette victoire nous fait beaucoup de bien, après des dernières semaines difficiles, nous nous sommes bien repris depuis trois rencontres », se réjouit le président du FCAM Jean Baptiste Petignat. /emu