Le FC Ajoie-Monterri a presque assuré son maintien en 2e ligue interrégionale de football. Il s’est imposé 2-0 contre Red Star samedi à Zurich lors de l’antépénultième journée. Les Jurassiens ont ouvert la marque dès la 10e par Mikail Ocal face aux 5es de la hiérarchie, avant de prendre deux longueurs d’avance à la 69e suite à une réussite d’Abdoulaye Traore. L’équipe d’Alexandre Martinovic grimpe provisoirement à la 6e place et possède cinq points d’avance sur la barre, alors qu’il en reste six en jeu. « Ce n’est pas immérité. Cette victoire nous fait beaucoup de bien, après des dernières semaines difficiles, nous nous sommes bien repris depuis trois rencontres », se réjouit le président du FCAM Jean Baptiste Petignat. /emu
Le FC Ajoie-Monterri se donne un bon bol d’air
Les footballeurs jurassiens sont allés s’imposer 2-0 sur le terrain de Red Star samedi en 2e ...
RFJ
Sur le même sujet
- 23.05.2026 - 20:07 Le FC Ajoie-Monterri fait un pas de plus vers le maintien
- 14.05.2026 - 09:39 Alexandre Martinovic provisoirement à la tête du FCAM
- 02.05.2026 - 19:34 Le FC Ajoie-Monterri arrache un point important
- 30.04.2026 - 06:00 Thierry Payet quittera le FC Ajoie-Monterri
- 26.04.2026 - 18:46 Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable
Actualités suivantes
Le FC Moutier est promu en 2e ligue, Val Terbi est relégué
Football • Actualisé le 30.05.2026 - 20:02
Face à la Jordanie, Yakin s'attend à un adversaire au « bloc bas »
Football • Actualisé le 30.05.2026 - 15:33
Articles les plus lus
Premier League: Liverpool se sépare de l'entraîneur Arne Slot
Football • Actualisé le 30.05.2026 - 14:23
Face à la Jordanie, Yakin s'attend à un adversaire au « bloc bas »
Football • Actualisé le 30.05.2026 - 15:33
Le FC Moutier est promu en 2e ligue, Val Terbi est relégué
Football • Actualisé le 30.05.2026 - 20:02
Premier League: Liverpool se sépare de l'entraîneur Arne Slot
Football • Actualisé le 30.05.2026 - 14:23
Face à la Jordanie, Yakin s'attend à un adversaire au « bloc bas »
Football • Actualisé le 30.05.2026 - 15:33
Le FC Moutier est promu en 2e ligue, Val Terbi est relégué
Football • Actualisé le 30.05.2026 - 20:02
Ldc: Le PSG veut étendre son règne européen contre Arsenal
Football • Actualisé le 30.05.2026 - 05:03
Premier League: Liverpool se sépare de l'entraîneur Arne Slot
Football • Actualisé le 30.05.2026 - 14:23