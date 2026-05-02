Le FC Ajoie-Monterri arrache un point important

Un FC Ajoie-Monterri renversant arrache un point très important dans la lutte pour le maintien en 2e ligue interrégionale. Les Ajoulots ont partagé l’enjeu avec Uster 2-2 samedi après-midi à Courgenay contre un adversaire qui compte le même nombre de points qu’eux. Ils sont pourtant bien mal entrés dans leur rencontre en encaissant un premier but dès la 5e minute. Les Zurichois ont doublé la mise peu après l’heure de jeu (65e), mais les Jurassiens ont réagi immédiatement pour rester dans le match grâce à Roman Huber. Mikail Ocal a permis aux siens d’arracher l’égalisation sur pénalty à dix minutes du terme de la rencontre.

Le FCAM reste en danger dans le bas de classement de 2e ligue interrégionale. Il glisse provisoirement au 10e rang, juste devant son adversaire du jour. Il prend deux longueurs d’avance sur le premier relégable. /cra