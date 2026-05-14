Le FC Ajoie-Monterri mise sur une solution interne pour aborder l’opération maintien. Selon nos informations, confirmées par le club ajoulot de 2e ligue interrégionale de football, Alexandre Martinovic sera à la tête de l’équipe fanion qui lutte actuellement pour son maintien. Le directeur technique du FCAM sera donc sur le banc pour les cinq dernières rencontres de cette saison, avant de céder sa place à un futur entraîneur, dont « l’identité sera communiquée ultérieurement », d’après le club. Alexandre Martinovic est un ancien gardien professionnel qui a été formé à Sochaux. En fin de carrière, il a évolué au FC Porrentruy, dont il a été co-entraîneur de la première équipe. /mle
Alexandre Martinovic provisoirement à la tête du FCAM
Le directeur technique du FC Ajoie-Monterri sera sur le banc pour assurer l’opération maintien ...
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