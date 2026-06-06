Le FC Ajoie-Monterri sauve sa peau en 2e ligue interrégionale

Le FC Ajoie-Monterri assure son maintien en 2e ligue interrégionale de football. La formation ajoulote a sauvé sa tête ce samedi soir à Cornol lors de l’avant-dernière journée de championnat. Elle a battu le premier relégable Bülach 3-1. Les hommes de l’intérimaire Alexandre Martinovic ont pris cette rencontre par le bon bout en ouvrant le score dès la 3e minute grâce à un centre de Danny Rethy Chi qui est venu toucher le 2e poteau et mourir au fond des filets. Le FCAM a doublé la mise logiquement avant la demi-heure de jeu suite à un coup-franc magistralement enveloppé à 20m par Mikail Ocal.

Les Ajoulots ont toutefois vu les Zurichois réduire l’écart. Sur un ballon en profondeur, l’attaquant adverse a lobé Alexandre Oudot, alors que les locaux venaient de manquer l’occasion du 3-0. Mais les « orange » ont repris deux longueurs d’avance sur corner et la tête victorieuse de Noa Piquerez. Le score était acquis au terme d’une première mi-temps durant laquelle la jouerie jurassienne a pris le meilleur sur la masse et la robustesse zurichoises. En seconde période, la rencontre est devenue plus crispée et hachée. Ajoie-Monterri a tenu bon, sans laisser de véritables occasions à Bülach. Il a même eu trois belles opportunités d’aggraver le score. Mais l’important est ailleurs.





Un gros ouf de soulagement

Le maintien est assuré et le soulagement est immense pour le capitaine du FCAM. « On va pouvoir relâcher aussi. On sent qu’on a un peu tiré sur la corde », souffle Roman Huber, conscient d’avoir fait le boulot au bon moment en s’évitant un match de la peur lors de la dernière journée. L’enfant de Cornol applaudit la belle série de quatre victoires de suite depuis la défaite 5-1 contre Kirchberg et le licenciement de l’entraineur Thierry Payet. « Malheureusement pour notre ancien coach, ça nous a tous donné envie de réussir », appuie le milieu de terrain.