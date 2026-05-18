Changement à la tête du FC Courrendlin-Courroux

Le FC Courrendlin-Courroux veut insuffler une nouvelle dynamique à son équipe fanion. Le comité du club vadais de football a décidé de mettre un terme avec effet immédiat à sa collaboration avec les entraîneurs de la première équipe, Aurélien Barré et Macio Barbosa. « Cette décision a été prise dans l’intérêt du club et de son équipe première, afin de donner une nouvelle impulsion au groupe dans cette dernière ligne droite de la saison », indique le FC Courrendlin-Courroux dans un communiqué diffusé ce lundi. L’équipe de 2e ligue n’a plus goûté au succès depuis quatre matches. Elle est 11e du classement et pointe à cinq points du premier relégable. Elle demeure en danger de relégation.

Le club jurassien a décidé de miser sur un ancien de la maison. Ancien joueur du FC Courroux, Jérôme Monnerat va reprendre les rênes de la formation jusqu’à la fin de la saison. Courrendlin-Courroux jouera lundi prochain la finale de la Coupe jurassienne, avant de disputer ses trois derniers matches de l’exercice. /mle