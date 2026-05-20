Hugo Casano distingué

Jolie récompense pour Hugo Casano. L’ailier du FC Courtételle a été désigné meilleur joueur du groupe 2 de 1re Ligue de football, selon une annonce faite ce mercredi. Le Français de 25 ans, formé au FC Bâle, a inscrit 13 buts cette saison et s’est montré décisif à de nombreuses reprises. Le FCC est toujours en course pour disputer les finales de promotion alors qu'il reste deux rencontres à jouer. A noter que la récompense de meilleur entraîneur revient à Evaldo Della Casa, de Langenthal. /mle