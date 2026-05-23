Le FC Courtételle se rapproche un peu plus des finales

La formation de 1re Ligue de football s’est imposée 2-0 contre Muttenz samedi. Les Vadais se ...
Le FC Courtételle se rapproche un peu plus des finales

La formation de 1re Ligue de football s’est imposée 2-0 contre Muttenz samedi. Les Vadais se mettent en position favorable pour disputer les finales de promotion.

Antoine Rossé a donné l'avantage au FC Courtételle. (Photo : Georges Henz) Antoine Rossé a donné l'avantage au FC Courtételle. (Photo : Georges Henz)

Le FC Courtételle décroche la victoire en fin de match et conserve toutes ses chances de disputer les finales de promotion de 1re Ligue de football. Les Jurassiens ont battu Muttenz 2-0 samedi en terre bâloise. Avec ces trois nouveaux points, le FCC fait plus que jamais partie des deux meilleurs troisièmes des trois groupes du championnat qui se qualifient pour ces finales. Le FCC devra toutefois attendre la dernière journée pour être assuré de décrocher son billet.

Les hommes de François Marque ont dû patienter longuement avant d’ouvrir le score samedi contre Muttenz. Ils ont pourtant dominé les débats durant l’ensemble de la rencontre. Le FC Courtételle a dû attendre la 76e minute de jeu pour voir l’une de ses occasions terminer au fond des filets. Antoine Rossé a inscrit ce but libérateur. Les Bâlois ont ensuite poussé dans les dernières minutes de jeu pour revenir à la hauteur des Jurassiens. Eliott Périat aura toutefois su profiter d’une contre-attaque pour mettre définitivement les Vadais à l’abri dans le temps additionnel.

Le FC Courtételle tentera donc de décrocher une place pour les finales de promotion samedi prochain. Il reçoit la lanterne rouge Old Boys, d'ores et déjà relégué, lors de l’ultime journée du championnat. /fwo


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