Cyrille Maillard : « On a été plus que gâté. »

Des finales de la Coupe jurassienne sous un soleil radieux se sont disputées à Bure ce lundi ...
Cyrille Maillard : « On a été plus que gâté. »

Des finales de la Coupe jurassienne sous un soleil radieux se sont disputées à Bure ce lundi de Pentecôte et à Tavannes samedi.

Cyrille Maillard en direct du Journal de 18h en face du terrain de football de Bure. Cyrille Maillard en direct du Journal de 18h en face du terrain de football de Bure.

C’est au stade de la croix de pierre à Bure, que les amateurs de football ont eu rendez-vous pour suivre les finales de Coupe jurassienne. Samedi, c’est à Tavannes que plusieurs matches se sont disputés. L’Association jurassienne de football, qui gère cette compétition, a choisi cette année d’intercaler la finale féminine entre les deux finales d’actifs, match qui a vu le FC Courrendlin-Courroux battre le FC Alle. L’organisateur de ces finales de Coupe jurassienne Cyrille Maillard, qui était en direct dans le Journal de 18h, justifie ce choix par une volonté de mettre en vitrine le football féminin. 

« C’est aussi la promotion du football féminin qui est un de nos projets et c’est une forme d’équité, puisque Courrendlin-Courroux qui vient de se qualifier est aussi qualifié pour le prochain tour de la Coupe suisse. Alors pourquoi faire jouer les filles toutes ensemble et ensuite seulement les garçons », souligne l’organisateur, qui relève le beau succès et la belle fréquentation pour cette partie de football féminin. /ncp

Cyrille Maillard : « On a eu beaucoup de succès, puisqu’on a eu beaucoup de monde à ce match. »

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