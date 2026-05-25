Cyrille Maillard : « On a été plus que gâté. »

C’est au stade de la croix de pierre à Bure, que les amateurs de football ont eu rendez-vous pour suivre les finales de Coupe jurassienne. Samedi, c’est à Tavannes que plusieurs matches se sont disputés. L’Association jurassienne de football, qui gère cette compétition, a choisi cette année d’intercaler la finale féminine entre les deux finales d’actifs, match qui a vu le FC Courrendlin-Courroux battre le FC Alle. L’organisateur de ces finales de Coupe jurassienne Cyrille Maillard, qui était en direct dans le Journal de 18h, justifie ce choix par une volonté de mettre en vitrine le football féminin.

« C’est aussi la promotion du football féminin qui est un de nos projets et c’est une forme d’équité, puisque Courrendlin-Courroux qui vient de se qualifier est aussi qualifié pour le prochain tour de la Coupe suisse. Alors pourquoi faire jouer les filles toutes ensemble et ensuite seulement les garçons », souligne l’organisateur, qui relève le beau succès et la belle fréquentation pour cette partie de football féminin. /ncp