La coupe à Courrendlin/Courroux, à la Hitchcock

Exceptionnel moment de football lundi à Bure. Les FC Courrendlin/Courroux et Haute-Ajoie ont offert un spectacle splendide en finale de la Coupe BCJ. Un duel remporté par les Vadais 11-10 au terme d'une séance de tirs au but suffoquante. Il y avait 2-2 après le temps réglementaire. Développement suit./clo