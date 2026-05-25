Exceptionnel moment de football lundi à Bure. Les FC Courrendlin/Courroux et Haute-Ajoie ont offert un spectacle splendide en finale de la Coupe BCJ. Un duel remporté par les Vadais 11-10 au terme d'une séance de tirs au but suffoquante. Il y avait 2-2 après le temps réglementaire. Développement suit./clo
La coupe à Courrendlin/Courroux, à la Hitchcock
La finale de la Coupe BCJ fut splendide lundi à Bure. Courrendlin/Courroux a battu Haute-Ajoie ...
RFJ
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