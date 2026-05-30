Le FC Courtételle qualifié pour les finales d’ascension

Les footballeurs vadais ont obtenu leur ticket au terme de leur match nul 2-2 contre Old Boys ...
Le FC Courtételle qualifié pour les finales d’ascension

Les footballeurs vadais ont obtenu leur ticket au terme de leur match nul 2-2 contre Old Boys à domicile samedi en 1re Ligue.

Hugo Casano, élu meilleur joueur du groupe 2 de 1re Ligue, et le FCC se sont qualifiés pour les finales. (Photo : Georges Henz) Hugo Casano, élu meilleur joueur du groupe 2 de 1re Ligue, et le FCC se sont qualifiés pour les finales. (Photo : Georges Henz)

La saison se poursuit pour le FC Courtételle. Les footballeurs vadais de 1re Ligue se sont qualifiés pour les finales d’ascension en Promotion League samedi pour la première fois de l'histoire du club. Ils ont assuré leur ticket parmi les deux meilleurs troisièmes au terme de la dernière journée en faisant match nul 2-2 contre Old Boys devant leur public.


Courtételle tenu en échec
Rien n’a été simple pour le FCC face à la lanterne rouge, déjà reléguée, sous un soleil brûlant. Il a bien commencé son match et s’est créé plusieurs occasions de but, mais a manqué de réussite ou a buté sur le gardien adverse. L’équipe de François Marque a même encaissé l’ouverture du score contre le cours d’un match engagé. Un tir des 16 m de Said Dardouri a touché le poteau avant de rentrer dans le but de Lukas Hipp à la 22e.

Au retour des vestiaires, l’entraineur des « vert » a injecté de la fraicheur dans son effectif, avec les entrées de Dionys Stadelmann, Mustapha Trousseau et Maxime Eschmann. La 2e mi-temps est partie sur les chapeaux de roues, avec deux buts lors des deux premières minutes de jeu. Courtételle a égalisé sur un centre repris de la tête par le capitaine Tom Villemin, mais dans la foulée Old Boys a repris l’avantage sur une action qui a pris de vitesse des Jurassiens coupables d’une saute de concentration. Les joueurs locaux ont manqué l’occasion de revenir au score à l’heure de jeu sur un pénalty manqué par Hugo Casano, élu meilleur joueur du groupe 2 de 1re Ligue, mais ils ont recollé à la 75e sur un but de la tête de Jérémy Ducommun sur un corner tiré par Dyonis Stadelmann.

Le FC Courtételle disputera les finales de promotion contre YF Juventus, la meilleure équipe de 1re Ligue. Il disputera le premier match aller mercredi soir à domicile, tandis que le retour se jouera samedi prochain en terres zurichoises. /emu


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