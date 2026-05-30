Le FC Moutier est promu en 2e ligue

Les footballeurs prévôtois ont assuré leur ascension en partageant l’enjeu 2-2 à Courtételle ...
Le FC Moutier est promu en 2e ligue

Les footballeurs prévôtois ont assuré leur ascension en partageant l’enjeu 2-2 à Courtételle samedi en 3e ligue.

Le stade de Chalière vivra à nouveau des matches de 2e ligue la saison prochaine. (Photo: archives) Le stade de Chalière vivra à nouveau des matches de 2e ligue la saison prochaine. (Photo: archives)

Le FC Moutier évoluera à l’échelon supérieur la saison prochaine. Les footballeurs prévôtois ont assuré leur promotion en 2e ligue en engrangeant un point samedi à Courtételle. Ils ont partagé l’enjeu 2-2 sur la pelouse des Vadais lors de l’antépénultième journée de 3e ligue. Relégué au terme du précédent exercice, le FCM fait donc déjà le chemin inverse. En fin de classement, le FCC a lui assuré son maintien grâce à ce point. /emu


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