Lucas Endé et Luca Simmen débarquent aux SRD

Les SR Delémont tiennent leurs premiers renforts pour la prochaine saison de 1re Ligue de football. Selon nos informations, les défenseurs Lucas Endé et Luca Simmen vont rejoindre les rangs des « jaune et noir ». Ils sont les premières recrues du nouveau directeur sportif delémontain Armand Gashi.

Lucas Endé retrouve un niveau qu’il a récemment quitté. Après avoir évolué à Courtételle, le Jurassien a joué dernièrement avec Alle, en 3e ligue. Le défenseur de 20 ans, formé à BEJUNE, aura donc une nouvelle occasion de prouver ses qualités au quatrième échelon helvétique. Luca Simmen, lui, arrive de Besa Bienne qui vient d'être relégué en 2e ligue interrégionale. Ce jeune joueur de 22 ans n’y a évolué que six mois, lui qui jouait auparavant à Langenthal. Ce latéral a été formé dans les équipes de jeunes de Soleure, Langenthal, Thoune et Concordia Bâle. /mle