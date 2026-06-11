Lucas Endé et Luca Simmen débarquent aux SRD

Les défenseurs sont les premières recrues estivales des SR Delémont et du directeur sportif ...
Lucas Endé et Luca Simmen débarquent aux SRD

Les défenseurs sont les premières recrues estivales des SR Delémont et du directeur sportif Armend Gashi.

Lucas Endé va retrouver la 1re Ligue. Après avoir brièvement porté les couleurs du FC Courtételle, il évoluera sous celles des SR Delémont. (Photo : archives Georges Henz) Lucas Endé va retrouver la 1re Ligue. Après avoir brièvement porté les couleurs du FC Courtételle, il évoluera sous celles des SR Delémont. (Photo : archives Georges Henz)

Les SR Delémont tiennent leurs premiers renforts pour la prochaine saison de 1re Ligue de football. Selon nos informations, les défenseurs Lucas Endé et Luca Simmen vont rejoindre les rangs des « jaune et noir ». Ils sont les premières recrues du nouveau directeur sportif delémontain Armand Gashi.

Lucas Endé retrouve un niveau qu’il a récemment quitté. Après avoir évolué à Courtételle, le Jurassien a joué dernièrement avec Alle, en 3e ligue. Le défenseur de 20 ans, formé à BEJUNE, aura donc une nouvelle occasion de prouver ses qualités au quatrième échelon helvétique. Luca Simmen, lui, arrive de Besa Bienne qui vient d'être relégué en 2e ligue interrégionale. Ce jeune joueur de 22 ans n’y a évolué que six mois, lui qui jouait auparavant à Langenthal. Ce latéral a été formé dans les équipes de jeunes de Soleure, Langenthal, Thoune et Concordia Bâle. /mle


 

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