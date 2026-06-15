Le FC Courrendlin-Courroux féminin retrouve la 1re ligue

Le fer de lance du football féminin dans le Jura grimpe d’un échelon. Le FC Courrendlin-Courroux a fêté sa promotion en 1re ligue, au terme d’un championnat haletant qui s’est terminé ce dimanche. Les Vadaises ont fini au 2e rang du classement, derrière le champion Thoune. Elles profitent du retrait de l’équipe bernoise pour obtenir le ticket pour la troisième division helvétique, un niveau que Courrendlin-Courroux avait quitté il y a deux saisons. Les filles du duo Cédric Koller-Gilles Berberat ont réussi un très bel exercice qu’elles ont bouclé avec 50 points récoltés en 20 matches, soit une unité de moins que les Thounoises. C’est désormais une nouvelle ère qui s’ouvre.





Stabilité et renforts

Le FC Courrendlin-Courroux entamera l’exercice 2026/2027 en 1re ligue avec son même duo d’entraîneurs. D’un point de vue de l’effectif, quelques changements sont attendus, mais pas de révolution : « L’équipe a vraiment un bon noyau maintenant. Elle a vraiment beaucoup progressé ces deux dernières années. Ce n’est donc pas un chantier qui s’ouvre », souligne Cédric Koller. Ce dernier est toutefois bien conscient qu’il faudra dénicher quelques renforts pour permettre à l’équipe de se maintenir en troisième division helvétique, ce qui sera son grand objectif du prochain exercice. Pour y parvenir, le staff vadais a déjà étudié plusieurs plans. D’une part, il souhaite rapatrier des jeunes Jurassiennes qui sont actuellement établies dans des centres de formation à Bâle, à Berne ou à Yverdon. D’autre part, il veut ouvrir la porte aux Jurassiennes qui le souhaitent pour dénicher « la perle rare ». Enfin, le FC Courrendlin-Courroux s’approchera aussi ces prochaines heures d’équipes bâloises qui évoluent à de bons niveaux et qui disposent de joueuses compétitives. Il pourrait aussi traverser la frontière et amorcer des contacts en France voisine. /mle