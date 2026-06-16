Jamais perdu, jamais gagné !

Il est parfois des statistiques qui marquent dans la carrière d’un joueur de football, y compris sur nos talus jurassiens. Alors que le millésime 2025/2026 s’est terminé le week-end dernier, deux équipes de la région se sont distinguées par une statistique rare : l’une n’a jamais perdu et l’autre jamais gagné !

A Boncourt, la deuxième équipe du club a réussi un championnat de haute volée en quatrième ligue. Sur les 22 matches disputés, l’équipe d’Anthony Personeni en a remporté 17 et concédé 5 nuls. Elle n’a donc pas connu la défaite. « En vingt ans de carrière chez les actifs, c’est la première fois que ça m’arrive », témoigne le capitaine Florian Stampanoni, qui se dit « fier de l’équipe ». La « deux de Boncourt » a cru à cet exploit au fil des matches. « On a été promu à quelques journées de la fin et c’est vrai que, depuis ce moment, l’objectif était de ne plus perdre un match », raconte Florian Stampanoni. Désormais promue en 3e ligue, l’équipe frontalière est consciente que la défaite risque bien d’arriver la saison prochaine. « On va essayer de surfer sur la vague et viser le maintien pour éviter de faire l’ascenseur », conclut le capitaine.