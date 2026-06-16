Jamais perdu, jamais gagné !

La saison de football a pris fin sur les talus jurassiens. Chez les actifs, une seule équipe ...
Jamais perdu, jamais gagné !

La saison de football a pris fin sur les talus jurassiens. Chez les actifs, une seule équipe n’a pas connu la défaite – l’US Boncourt II – et une seule n’a pas connu la victoire sur le terrain – le FC Haute-Sorne.

La deuxième équipe de l’US Boncourt a fêté une promotion en 3e ligue en parvenant à ne perdre aucun match de championnat. La deuxième équipe de l’US Boncourt a fêté une promotion en 3e ligue en parvenant à ne perdre aucun match de championnat.

Il est parfois des statistiques qui marquent dans la carrière d’un joueur de football, y compris sur nos talus jurassiens. Alors que le millésime 2025/2026 s’est terminé le week-end dernier, deux équipes de la région se sont distinguées par une statistique rare : l’une n’a jamais perdu et l’autre jamais gagné !

A Boncourt, la deuxième équipe du club a réussi un championnat de haute volée en quatrième ligue. Sur les 22 matches disputés, l’équipe d’Anthony Personeni en a remporté 17 et concédé 5 nuls. Elle n’a donc pas connu la défaite. « En vingt ans de carrière chez les actifs, c’est la première fois que ça m’arrive », témoigne le capitaine Florian Stampanoni, qui se dit « fier de l’équipe ». La « deux de Boncourt » a cru à cet exploit au fil des matches. « On a été promu à quelques journées de la fin et c’est vrai que, depuis ce moment, l’objectif était de ne plus perdre un match », raconte Florian Stampanoni. Désormais promue en 3e ligue, l’équipe frontalière est consciente que la défaite risque bien d’arriver la saison prochaine. « On va essayer de surfer sur la vague et viser le maintien pour éviter de faire l’ascenseur », conclut le capitaine.

Florian Stampanoni : « Au fil des matches, c’est devenu un objectif. »

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Le FC Haute-Sorne fait vivre le village d’Undervelier. (photo : FC Haute-Sorne) Le FC Haute-Sorne fait vivre le village d’Undervelier. (photo : FC Haute-Sorne)

La solidarité tire en avant le FC Haute-Sorne

S’il n’y a pas eu de défaite sur les bords de l’Allaine, il n’y a pas eu de victoire au bord du Folpotat. L’équipe de 5e ligue du FC Haute-Sorne, qui évolue à Undervelier, n’a remporté aucun match sur le terrain cette saison. Le classement lui indique bien une victoire, mais acquise par forfait. « C’est vrai qu’à la fin des matches, les têtes sont basses, mais on garde une bonne ambiance entre nous », souligne Jérémy Dema. Le président du club souligne l’attitude solidaire de l’équipe, qui a « tiré à la même corde jusqu’au bout ». Surtout, le FC Haute-Sorne possède des valeurs qui parfois se perdent dans d’autres clubs : « Notre fierté, c’est que nos joueurs participent à la vie d’un village et n’ont pas uniquement des objectifs sportifs », salue Jérémy Dema, qui a bon espoir que ces valeurs, également véhiculées par l'équipe féminine du club, demeurent. En 2026, s’investir pour la vie d’un village reculé est une cause tout aussi noble que de tenter de gagner un match de football. Et ça vaut bien plus qu’une victoire sur le terrain. /clo

Jérémy Dema : « Malgré les résultats, les joueurs ont tiré à la même corde. »

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