« Spécial Coupe du monde » avec Steven Lang

Face à la Bosnie, la Suisse devra faire peur de davantage de réalisme offensif, gros point noir du premier match. « Ce ne sont pas des choses difficiles à corriger. Parce que les occasions sont là. L’efficacité, ça peut basculer d’un côté comme de l’autre. La suffisance oui, même une forme d’arrogance, on l’a été lors du premier match, mais à mon avis ça ne va plus arriver parce que connaissant Murat Yakin, il a dû passer un savon dans le vestiaire », glisse Steven Lang qui s’attend quand même à quelques changements dans l’animation offensive.





Manzambi titulaire pour dynamiter l'attaque ?

« Je n’ai pas trouvé Ruben Vargas très bon, sachant qu’il y a Noah Okafor sur le banc qui excelle à Leeds. Et puis il y a Manzambi, peut-être notre meilleur jeune joueur, c’est le genre de joueur qui peut faire mal à l’adversaire, je pense qu’il sera titulaire. Zakaria latéral droit, j’ai quand même trouvé ça bizarre, je m’attends à revoir un Silvan Widmer qui connait le poste », avance le Jurassien.