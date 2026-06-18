« Spécial Coupe du monde » avec Steven Lang

L’ancien joueur jurassien de Super League était l’invité de notre émission avant Suisse - Bosnie-Herzégovine. Malgré une entame décevante face au Qatar, il estime que la Nati a les clés pour l’emporter, sans céder à la panique.
Alors que l’équipe de Suisse de football aborde ce jeudi un match déjà crucial face à la Bosnie-Herzégovine en Coupe du monde (21h), RFJ recevait Steven Lang à La Plage à Delémont pour son émission spéciale. « Il faut gagner ce soir. Avec 4 points, la Suisse serait qualifiée. Mais attention parce que s’il n’y a pas trois points ce jeudi, on va affronter ensuite le Canada avec toute l’euphorie qu’il peut y avoir derrière son statut de pays organisateur », prévient l’ex-joueur jurassien de Super League alors que la sélection de Murat Yakin a déçu lors de son premier match 1-1 face au Qatar. Désormais agent de joueurs et encore en contact avec quelques joueurs du vestiaire, Steven Lang affirme « qu’il n’y a pas de panique dans l’effectif, même beaucoup de sérénité et ils savent qu’ils ont raté leur deuxième mi-temps contre le Qatar ».
Steven Lang : « Pas des choses difficiles à corriger parce que les occasions sont là. Et la suffisance affichée en deuxième période contre le Qatar, à mon avis ça ne va plus arriver. »
Face à la Bosnie, la Suisse devra faire peur de davantage de réalisme offensif, gros point noir du premier match. « Ce ne sont pas des choses difficiles à corriger. Parce que les occasions sont là. L’efficacité, ça peut basculer d’un côté comme de l’autre. La suffisance oui, même une forme d’arrogance, on l’a été lors du premier match, mais à mon avis ça ne va plus arriver parce que connaissant Murat Yakin, il a dû passer un savon dans le vestiaire », glisse Steven Lang qui s’attend quand même à quelques changements dans l’animation offensive.
Manzambi titulaire pour dynamiter l'attaque ?
« Je n’ai pas trouvé Ruben Vargas très bon, sachant qu’il y a Noah Okafor sur le banc qui excelle à Leeds. Et puis il y a Manzambi, peut-être notre meilleur jeune joueur, c’est le genre de joueur qui peut faire mal à l’adversaire, je pense qu’il sera titulaire. Zakaria latéral droit, j’ai quand même trouvé ça bizarre, je m’attends à revoir un Silvan Widmer qui connait le poste », avance le Jurassien.
« La Bosnie est surtout très physique avec des joueurs grands de taille. Il faudra faire attention sur coups de pied arrêtés. »
Malgré les nombreuses critiques qui ont entouré l’équipe de Suisse ces derniers jours, Steven Lang reste confiant et conscient des qualités de cette équipe face à un adversaire qui n’a pas non plus fait une grosse impression contre le Canada (1-1). « On doit gagner contre la Bosnie, même s’il faut la respecter. On la craint un peu parce qu’elle a éliminé en barrages l’Italie qui n’est quand même plus ce qu’elle était par le passé. C’est surtout une équipe très physique avec des joueurs de grande taille, il faudra surtout faire attention sur coup de pied arrêté. Mais dans le jeu on est plus fort et on doit gagner, c’est la Suisse qui a les clés de ce match. » /jpi