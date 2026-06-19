Coupe du monde de football : un supporter de Courtelary raconte l’ambiance à Los Angeles

La Suisse a fait un grand pas vers les 16es de finale du Mondial de football en battant jeudi la Bosnie-Herzégovine 4 buts à 1. Dans les tribunes, quelques supporters de la région ont assisté à cette rencontre à Los Angeles. C’est le cas de Jean-François Leuenberger. Joint en direct dans La Matinale vendredi, le citoyen de Courtelary, qui assiste à la Coupe du monde de football pour la 9e fois avec trois amis, évoque un match tendu avant que la Suisse ne fasse la différence, dans un contexte où, selon lui, les écarts entre nations se réduisent. Dans les tribunes d’un stade de 70’000 places, il souligne surtout la domination sonore des supporters bosniens, très nombreux et très bruyants. Au-delà du terrain, Jean-François Leuenberger décrit un Mondial contrasté aux États-Unis : une atmosphère forte à l’intérieur des stades, mais un engouement plus discret dans les villes. Avant de rejoindre Vancouver pour le prochain match de la Suisse face au Canada, le supporter retient surtout la confiance engrangée par la Nati. /rme