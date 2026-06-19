Michel Pont : « Je pense que l’équipe de Suisse est capable d’aller en demi-finale »

L’ancien entraîneur-assistant de la Nati a analysé la victoire des footballeurs suisses jeudi ...
Michel Pont : « Je pense que l’équipe de Suisse est capable d’aller en demi-finale »

L’ancien entraîneur-assistant de la Nati a analysé la victoire des footballeurs suisses jeudi contre la Bosnie-Herzégovine à la Coupe du monde de football et s’est projeté sur la dernière rencontre des poules face au Canada.

Entré en jeu à la 71e, Johan Manzambi a offert un joli doublé à la Suisse face à la Bosnie-Herzégovine ce jeudi. (Photo : KEYSTONE/Peter Klaunzer.) Entré en jeu à la 71e, Johan Manzambi a offert un joli doublé à la Suisse face à la Bosnie-Herzégovine ce jeudi. (Photo : KEYSTONE/Peter Klaunzer.)

La voilà, la première victoire de la Suisse à la Coupe du monde de football : succès 4-1 jeudi soir à Los Angeles contre la Bosnie-Herzégovine, de quoi rassurer après le match nul (1-1) décevant contre le Qatar. L’ancien entraîneur-assistant de la Nati, Michel Pont, était ce vendredi l’invité de « La Matinale » pour analyser cette victoire et le prochain match contre le Canada. « Cette équipe a envie de faire quelque chose, doit faire quelque chose parce que les joueurs ont une telle expérience, Xhaka, Rodriguez, Akanji et compagnie, c’est leur Coupe du monde s’ils veulent faire quelque chose », estime Michel Pont. Jeudi soir, le Genevois de 20 ans Johan Manzambi a crevé l’écran, rentré à la 71e minute de jeu et auteur d’un doublé. « Son statut va, je l’espère, évoluer. On peut se demander si Manzambi ne doit pas commencer pour amener cette créativité qui nous a tellement manqué sur la première mi-temps », analyse Michel Pont. La première place du groupe se jouera mercredi lors du dernier match de poule contre le Canada, à Vancouver. « Le Canada sera favori parce qu’il joue chez lui, la Suisse pourra gérer avec son expérience. L’équipe de Suisse peut aborder ce match sereinement en travaillant sur l’envie d’aller décrocher quelque chose de grand dans cette Coupe du monde », se projette l’ancien entraîneur-assistant de la Nati. /mmi

L’analyse de Michel Pont.

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Vittorio Bevilacqua nommé entraîneur du FC Courtételle

Vittorio Bevilacqua nommé entraîneur du FC Courtételle

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 10:27

L'Iran va porter plainte auprès de la FIFA

L'Iran va porter plainte auprès de la FIFA

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 07:20

Deux nouvelles arrivées annoncées aux SRD

Deux nouvelles arrivées annoncées aux SRD

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 08:21

Le Mexique, première équipe qualifiée pour les 16es de finale

Le Mexique, première équipe qualifiée pour les 16es de finale

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 05:23

Articles les plus lus

Sergej Barbarez, de consultant critique à sélectionneur miracle

Sergej Barbarez, de consultant critique à sélectionneur miracle

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 04:37

Le Mexique, première équipe qualifiée pour les 16es de finale

Le Mexique, première équipe qualifiée pour les 16es de finale

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 05:23

L'Iran va porter plainte auprès de la FIFA

L'Iran va porter plainte auprès de la FIFA

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 07:20

Deux nouvelles arrivées annoncées aux SRD

Deux nouvelles arrivées annoncées aux SRD

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 08:21

Mondial 2026: L'Ecosse veut continuer de rêver

Mondial 2026: L'Ecosse veut continuer de rêver

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 04:05

Sergej Barbarez, de consultant critique à sélectionneur miracle

Sergej Barbarez, de consultant critique à sélectionneur miracle

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 04:37

Le Mexique, première équipe qualifiée pour les 16es de finale

Le Mexique, première équipe qualifiée pour les 16es de finale

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 05:23

Deux nouvelles arrivées annoncées aux SRD

Deux nouvelles arrivées annoncées aux SRD

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 08:21

Mondial 2026: L'Ecosse veut continuer de rêver

Mondial 2026: L'Ecosse veut continuer de rêver

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 04:05

Sergej Barbarez, de consultant critique à sélectionneur miracle

Sergej Barbarez, de consultant critique à sélectionneur miracle

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 04:37

Mondial 2026: Le Canada sans pitié face au Qatar

Mondial 2026: Le Canada sans pitié face au Qatar

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 06:26

« L'entraîneur m'a dit de faire parler mon talent », lâche Manzambi

« L'entraîneur m'a dit de faire parler mon talent », lâche Manzambi

Football    Actualisé le 19.06.2026 - 06:54