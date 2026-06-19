Michel Pont : « Je pense que l’équipe de Suisse est capable d’aller en demi-finale »

La voilà, la première victoire de la Suisse à la Coupe du monde de football : succès 4-1 jeudi soir à Los Angeles contre la Bosnie-Herzégovine, de quoi rassurer après le match nul (1-1) décevant contre le Qatar. L’ancien entraîneur-assistant de la Nati, Michel Pont, était ce vendredi l’invité de « La Matinale » pour analyser cette victoire et le prochain match contre le Canada. « Cette équipe a envie de faire quelque chose, doit faire quelque chose parce que les joueurs ont une telle expérience, Xhaka, Rodriguez, Akanji et compagnie, c’est leur Coupe du monde s’ils veulent faire quelque chose », estime Michel Pont. Jeudi soir, le Genevois de 20 ans Johan Manzambi a crevé l’écran, rentré à la 71e minute de jeu et auteur d’un doublé. « Son statut va, je l’espère, évoluer. On peut se demander si Manzambi ne doit pas commencer pour amener cette créativité qui nous a tellement manqué sur la première mi-temps », analyse Michel Pont. La première place du groupe se jouera mercredi lors du dernier match de poule contre le Canada, à Vancouver. « Le Canada sera favori parce qu’il joue chez lui, la Suisse pourra gérer avec son expérience. L’équipe de Suisse peut aborder ce match sereinement en travaillant sur l’envie d’aller décrocher quelque chose de grand dans cette Coupe du monde », se projette l’ancien entraîneur-assistant de la Nati. /mmi