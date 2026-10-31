Premier League: Johan Manzambi passeur décisif

Johan Manzambi s'est une nouvelle fois montré décisif en Premier League samedi. Le Genevois a délivré une passe décisive lors du match nul 1-1 d'Aston Villa contre Fulham.

Il s'agit de la troisième passe décisive de Manzambi dans le championnat anglais. Sur une contre-attaque, l'international helvétique a vu son ballon en profondeur être sublimé par son attaquant Nicolas Jackson, auteur de l'ouverture du score.

Malheureusement pour les "Villans", Fulham a égalisé à l'heure de jeu, juste avant que Manzambi ne soit remplacé à la 67e. Aston Villa est 9e du classement.

Manchester United s'enfonce encore

De son côté, Manchester United sombre toujours dans les profondeurs du classement. Réduits à dix, les Red Devils s'enfoncent dans la crise après une défaite sur le terrain de Chelsea (2-0).

Les hommes de Michael Carrick, dont le poste apparaît plus que jamais menacé, sont désormais empêtrés dans une spirale infernale de neuf matches sans victoire, toutes compétitions confondues. Ils semblent incapables de redresser la barre, même s'ils ont montré des signes encourageants à Stamford Bridge, du moins en première période.

/ATS