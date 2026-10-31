Super League: Sion sauve un point à Lucerne

Sion a arraché le match nul à Lucerne (1-1) samedi lors de la 12e journée de Super League. Menés 1-0 après avoir manqué un penalty, les Valaisans ont égalisé à la 79e.

Dans cette rencontre pauvre en occasion, il a fallu attendre la 56e pour observer un premier tir cadré. Winsley Boteli s'est alors chargé de tirer un penalty concédé par le défenseur lucernois Oscar Kabwit, mais a trouvé le portier Karlo Letica sur la trajectoire de sa frappe.

A force de ne pas être en mesure de créer des occasions franches, Sion s'est fait piéger par le FCL à la 65e. Kreshnik Hajrizi a alors dévié dans les filets d'Anthony Racioppi un centre-tir de Matteo Di Giusto.

Entré en jeu deux minutes avant, le Sédunois Franck Surdez a manqué le dernier geste à la 74e, alors qu'une égalisation dans le dos de Letica s'offrait à lui. Profitant du bon travail de Josias Lukembila et de la mauvaise sortie de l'ex-gardien du LS, Rilind Nivokazi a inscrit le 1-1 cinq minutes plus tard.

Après leur victoire étriquée face à Lausanne le week-end dernier, les hommes de Didier Tholot ont à nouveau peiné à trouver des solutions à l'offensive, à l'image de leur meilleur buteur Boteli, dont le dernier but remonte au 19 septembre. Au classement, Sion (3e, 23 points) court désormais le risque de voir Young Boys (2e, 25 pts) s'envoler si les Bernois l'emportent dimanche face à Zurich.

/ATS