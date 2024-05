26 sélectionnés autorisés

L'UEFA a autorisé les 24 équipes qualifiées pour l'Euro 2024 à élaborer des listes comptant entre 23 et 26 joueurs. Murat Yakin a dû accueillir cette nouvelle avec une certaine satisfaction.

Tous les joueurs pourront être inscrits sur la feuille de match, contrairement à l'Euro 2021, première compétition internationale avec des listes élargies en raison de la pandémie de Covid-19, durant lequel trois des 26 joueurs appelés devaient rester en tribunes. Cette décision arrêtée par le Comité exécutif suit la recommandation de la commission des compétitions de l'UEFA.

Devant les incertitudes liées aux présences en Allemagne de Denis Zakaria et de Fabian Schär, Murat Yakin bénéficiera d’une plus grande marge de manœuvre avec une liste à 26. Il pourra être tenté de jouer la montre avec le Genevois et le Saint-Gallois avec l’assurance d’être en mesure de tripler leur poste.

Avec une liste de 26, Becir Omeragic et Vincent Sierro, qui avaient été appelés pour la première fois par Murat Yakin lors du rassemblement de mars, se rapprochent de l’Allemagne. Le Genevois et le Valaisan seront très certainement les grands gagnants de ce choix de l’UEFA.

