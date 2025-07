3e tour qualificatif: Servette face aux Rangers ou au « Pana »

Servette connaît ses adversaires potentiels pour le 3e tour qualificatif de la Ligue des champions.

Les Glasgow Rangers ou le Panathinaikos Athènes constituerait le deuxième des trois obstacles que les Genevois devront franchir pour atteindre la phase de ligue.

Pour atteindre ce 3e tour préliminaire, Servette doit s'imposer contre le Viktoria Plzen (match aller ce mardi, retour le mercredi 30). En cas d'échec contre le deuxième du championnat tchèque, il poursuivra l'aventure au 3e tour qualificatif de l'Europa League, face au Sheriff Tiraspol ou à Utrecht.

Lugano était également concerné par le tirage au sort du 3e tour préliminaire de l'Europa League, effectué lundi à Nyon. Les Tessinois en découdront avec le Sporting Braga ou le Levski Sofia, s'ils prennent bien sûr la mesure des Roumains de Cluj au 2e tour.

En cas d'échec, Lugano serait reversé en Conference League avec un 3e tour qualificatif face aux Slovènes du NK Celje ou aux Chypriotes de l'AEK Larnaca. Egalement en lice dans cette CL, le Lausanne-Sport se frottera aux Moldaves du FC Zimbru Chisinau ou au Kazakhes du FC Astana s'il écarte Vardar Skopje au 2e tour.

Les matches du 3e tour qualificatif pour la Ligue des champions auront lieu les 5/6 août et 12 août, ceux de l'Europa League et de la Conference League les 7 et 14 août.

/ATS