Adam Lallana rejoint Brighton

Brighton a recruté le milieu de terrain Adam Lallana. L'Anglais de 32 ans était arrivé à la fin de son contrat avec Liverpool, avec lequel il est notamment devenu champion d'Angleterre.

International anglais (34 sélections), Lallana a signé un contrat de trois ans avec Brighton, 24 heures seulement après le dernier match des Reds dimanche en Premier League. Il était convoité par Everton, Leicester et Burnley.

Lallana a tout gagné avec les Reds, la Premier League, la Ligue des champions, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs. Il a encore joué 22 matches cette saison, toutes compétitions confondues, mais n'était plus titulaire depuis la reprise, après la pause provoquée par le coronavirus. Arrivé de Southampton en 2014, Lallana a joué 196 matches de Premier League pour Liverpool, marquant 30 buts et donnant 28 passes décisives.

