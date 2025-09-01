Akanji prêté à l'Inter Milan

Manuel Akanji quitte Manchester City pour rejoindre l'Inter Milan de Yann Sommer.

Le défenseur international suisse a été prêté jusqu'au terme de la saison aux 'Nerazzurri', ont confirmé les deux clubs tard lundi soir.

Trois ans après avoir débarqué en provenance de Dortmund, Manuel Akanji a dû se résoudre à changer d'air. L'international aux 71 sélections n'entrait plus dans les plans de Pep Guardiola à Manchester City, où il a contribué en tant que titulaire à deux titres de champion d'Angleterre (2023 et 2024), à deux victoires en Coupe (2023 et 2025) et, surtout, à la consécration en Ligue des champions en 2023.

Courtisé notamment par l'AC Milan, Galatasaray ou Crystal Palace, le Zurichois de 30 ans a opté pour le club qui lui offre les meilleures perspectives sur le plan sportif. L'Inter Milan, désormais entraîné par le Roumain Cristian Chivu, est l'un des favoris de la Serie A et a également de grandes ambitions européennes après avoir échoué en finale de la dernière Ligue des champions face au PSG.

L'avenir d'Akanji l'été prochain est encore incertain. Encore sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, il sait parfaitement que tout peut très vite changer avec Pep Guardiola. Mais selon les médias italiens, l'Inter aurait non seulement une option d'achat de 15 millions d'euros, mais aussi une obligation d'achat si les Milanais remportent le titre de champion d'Italie.

