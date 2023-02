Al-Hilal en finale

Sensation à Tanger ! Al Hilal s'est qualifié pour la finale de la Coupe du monde des clubs à la faveur de son succès 3-2 sur Flamengo.

Les Saoudiens ont forcé la décision sur deux penalties inscrits en première période par Salem Al Dawsari (4e et 45e), l'un des buteurs lors du succès 2-1 de sa sélection contre l'Argentine lors de la Coupe du monde, et ont également bénéficié de l'expulsion de l'ex-Marseillais Gerson juste avant la pause. A onze contre et avec un score de 2-1 en sa faveur, Al Hilal a joué sur du velours face à des Brésiliens sans grand venin. Le deuxième but de Flamengo est tombé trop tard, dans le temps additionnel, pour remettre en question le succès saoudien.

En finale samedi, Al-Hilal affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Real Madrid et les Egyptiens d'Al Ahly dirigés par Marcel Koller.

/ATS