Alexander Manninger décède dans un accident de la route

L'ancien gardien de l'équipe d'Autriche Alexander Manninger a perdu la vie jeudi dans un grave ...
Alexander Manninger décède dans un accident de la route

Alexander Manninger décède dans un accident de la route

Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

L'ancien gardien de l'équipe d'Autriche Alexander Manninger a perdu la vie jeudi dans un grave accident de la route à Salzbourg. Agé de 48 ans, il a été victime d'une collision avec un train régional.

Au cours de sa brillante carrière, Alexander Manninger a disputé 33 matchs avec la sélection autrichienne. Avec Arsenal, il a remporté le doublé championnat-Coupe d'Angleterre en 1998. Il a ensuite joué notamment pour la Juventus et Liverpool.

Selon la police, la voiture de Manninger a été percutée et traînée par un train à 8h20 alors qu'il traversait un passage à niveau. Les premiers secours ont désincarcéré le Salzbourgeois, qui voyageait seul, de l'épave. Les tentatives de réanimation ont été vaines. Le conducteur du train n'a pas été blessé. Les causes de l'accident font encore l'objet d'une enquête.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bernardo Silva quittera bien Manchester City après la saison

Bernardo Silva quittera bien Manchester City après la saison

Football    Actualisé le 16.04.2026 - 15:19

La Suisse affrontera l'Australie juste avant le Mondial

La Suisse affrontera l'Australie juste avant le Mondial

Football    Actualisé le 16.04.2026 - 10:49

Lausanne-Sport licencie son entraîneur Peter Zeidler

Lausanne-Sport licencie son entraîneur Peter Zeidler

Football    Actualisé le 16.04.2026 - 09:38

Aurélien Chappuis et Nathan Garcia : le match d’une vie dans le viseur

Aurélien Chappuis et Nathan Garcia : le match d’une vie dans le viseur

Football    Actualisé le 16.04.2026 - 09:15

Articles les plus lus