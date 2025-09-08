Andi Zeqiri tente l'aventure polonaise

L’avenir d’Andi Zeqiri s’écrira en Pologne. L’attaquant international s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec le Widzew Lodz.

Agé de 26 ans, l'ancien Lausannois et Bâlois découvrira un nouveau championnat étranger après l’Angleterre (Brighton) et la Belgique (Genk et Standard Liège). En Pologne, il rejoint un club qui occupe la 13e place du classement et qui avait compté dans ses rangs la saison dernière le Sédunois Kreshnik Hajrizi.

Andi Zeqiri compte 16 sélections en équipe de Suisse. Sa dernière remonte au match amical à Belfast contre l’Irlande du Nord (1-1) en mars dernier

/ATS