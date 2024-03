Arsenal pour une première depuis 14 ans

Leader de la Premier League, Arsenal joue son destin européen. A l'Emirates, les Gunners doivent retourner la situation en huitième de finale face à Porto après leur défaite 1-0 au Portugal.

Piégé 1-0 à l'aller, Arsenal doit renverser Porto pour atteindre les quarts de la Ligue des Champions, une compétition que le club redécouvre après une longue absence et avec un effectif à l'expérience limitée. Au stade du Dragon il y a trois semaines, Arsenal s'était ainsi brûlé les ailes sur un but de Galeno dans le temps additionnel, un coup de poignard fatal et évitable à l'issue une rencontre peu flamboyante.

Au coup d'envoi, le club anglais comptait huit joueurs ayant découvert la Ligue des Champions cette saison, comme le gardien David Raya, le défenseur William Saliba, le milieu Declan Rice et l'attaquant Bukayo Saka. 'Quand on regarde notre équipe, on s'aperçoit que c'est un groupe très jeune. Certains d'entre nous n'ont jamais participé à la Ligue des Champions, il nous faut apprendre sur le tas', a concédé Rice après la défaite.

Eternel Pepe

La culture européenne du FC Porto, double vainqueur de la compétition (1987 et 2004), a aussi probablement manqué à Arsenal, de retour en C1 pour la première fois depuis 2016/2017. A Porto, personne n'incarne mieux cette grande expérience que le capitaine Pepe, défenseur vétéran de 41 ans, soit le même âge que l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta.

L'histoire peut aussi être source d'espoir. La dernière fois qu'Arsenal a atteint les quarts de finale, en 2010, c'était aux dépens du FC Porto. Les Gunners d'Arsène Wenger avaient pris l'eau à l'aller (défaite 2-1), avant de marcher sur les Portugais à Londres (5-0).

Le FC Barcelone aborde également la réception de Naples avec méfiance. Contraints au nul au stade Diego-Armando-Maradona (1-1), les Catalans sont encore loin d'être sortis d'affaire. Sans deux de leurs piliers du milieu de terrain, De Jong et Pedri, blessés pour plusieurs semaines, les troupes de Xavi ne sont assurées de rien d'autant que le Napoli a amorcé un redressement en championnat avec une série vertueuse de cinq matches sans défaite.

/ATS