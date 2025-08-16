Aucun suspense dans le remake de la finale

Le remake de la dernière finale de la Coupe de Suisse lors du premier tour de l'édition 2025/26 n'a pas laissé place au suspense. Le FC Bâle a facilement battu Bienne au Parc Saint-Jacques (6-1).

Les Seelandais, dont le parcours héroïque la saison passée s'était achevé par une défaite 4-1 contre ce même FC Bâle, se sont compliqués la tâche après une minute de jeu en concédant un but gag. Le portier biennois Benjamin Roth a renvoyé un tir bâlois dans la tête de son défenseur Thoma Monney, qui n'a pas pu empêcher l'autogoal.

Pensionnaire de Promotion League, Bienne a ensuite pris l'eau en concédant trois autres buts avant la mi-temps. Moritz Borschinski (24e), Philip Otele (28e), Xherdan Shaqiri (41e) ont rapidement plié l'affaire pour les Rotblau.

Marin Soticek, d'une frappe à l'entrée de la surface (54e) a marqué le cinquième avant que Borschinski n'y aille de son doublé (64e). Uros Vasic a tout de même sauvé l'honneur biennois à la 74e.

/ATS