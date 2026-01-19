Aurélie Csillag signe à Liverpool

Aurélie Csillag est désormais une joueuse de Liverpool. Le club anglais a annoncé lundi l'arrivée ...
Aurélie Csillag signe à Liverpool

Aurélie Csillag signe à Liverpool

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Aurélie Csillag est désormais une joueuse de Liverpool. Le club anglais a annoncé lundi l'arrivée de l'attaquante internationale suisse, qui évoluait jusqu'à présent à Fribourg, en Allemagne.

La Zurichoise, qui fêtera ses 23 ans le 24 janvier, a signé un contrat portant jusqu'en 2029 avec les Reds. Elle rejoint Iman Beney (Manchester City), Luana Bühler (Tottenham), Noelle Maritz (Aston Villa), Livia Peng (Chelsea), Seraina Piubel et Leila Wandeler (West Ham), au sein de la prestigieuse Super League anglaise.

Formée à Grasshopper, Aurélie Csillag a joué trois ans au FC Bâle avant de rejoindre le SC Fribourg l'été dernier. En six mois, elle a marqué quatre buts en 14 matches avec le club de la Forêt-Noire.

/ATS
 

