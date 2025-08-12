Bâle se mesurera à Copenhague en barrages

Le FC Bâle affrontera le FC Copenhague en barrages de la Ligue des champions. Les champions du Danemark ont éliminé leurs voisins suédois de Malmö au 3e tour qualificatif mardi.

Après un match nul 0-0 à l’aller, les Danois n’ont pas tremblé pour franchir l’avant-dernier obstacle avant la phase de ligue de la C1. Ils se sont imposés 5-0 devant leur public grâce à un grand Mohamed Elyounoussi.

Le Norvégien, qui avait porté les couleurs du FC Bâle entre 2016 et 2018, a marqué le 3-0 et a contribué à deux autres réussites danoises. Il retrouvera donc son ancien club le 20 août au Parc Saint-Jacques. Le match retour aura lieu le 27 août à Copenhague.

La tâche s’annonce ardue pour les Rhénans face à une formation qui n’a pas encore encaissé le moindre but en quatre matches dans ces qualifications pour la Ligue des champions. Le vainqueur de ce barrage disputera la phase de ligue de la C1, tandis que le perdant disputera celle de l’Europa League.

/ATS