Barcelone « a touché le fond » selon Piqué

Gérard Piqué ne mâche pas ses mots.

Le FC Barcelone 'a touché le fond' contre le Bayern Munich vendredi en Ligue des champions (8-2) et 'le club a besoin de changements' à tous les étages, a réagi, abattu, le défenseur emblématique blaugrana.

'Un match horrible. Une sensation néfaste. De la honte', a réagi Piqué au micro de la chaîne Movistar. 'C'est très dur, j'espère que cela servira à quelque chose, à ce qu'on réfléchisse tous. Le club a besoin de changements. Et je ne parle pas au niveau de l'entraîneur ou des joueurs, mais structurellement, le club a besoin de changements de toutes sortes', a développé le capitaine catalan.

'Personne n'est indispensable. Il faut faire venir du sang neuf pour changer cette dynamique, et s'il le faut, je serais le premier à m'en aller', a averti Piqué. 'Là oui, on a touché le fond. Ce n'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième fois. On n'est pas sur le bon chemin. Les entraîneurs et les joueurs se succèdent, mais cela fait plusieurs années que l'on n'est plus capable d'être compétitif sur le plan européen. On doit tous réfléchir en interne et décider de ce qui est le meilleur pour le club, pour le Barça. C'est quelque chose d'inacceptable pour le FC Barcelone.'

L'humiliation subie vendredi à Lisbonne sonne le glas d'une saison sans titre pour le Barça et risque de précipiter le limogeage de l'entraîneur Quique Setién, au terme d'une saison catastrophique de bout en bout.

/ATS