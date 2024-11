Barcelone battu par la Real Sociedad

Le FC Barcelone a connu dimanche sa deuxième défaite de la saison en Liga. Le Barça a été battu par la Real Sociedad qui a gagné chez elle 1-0, en clôture de la 13e journée du championnat d'Espagne.

Les Catalans ont subi la domination de leurs adversaires tout au long du match et n'ont pas pu remonter le handicap d'un but inscrit à la 33e minute par Sheraldo Becker. Ils ne comptent plus que six points d'avance sur le Real Madrid, qui a un match en retard.

Privés de Lamine Yamal, qui souffrait d'une cheville et a suivi la rencontre depuis les tribunes, le Barça n'a pas trouvé la faille dans la cuirasse des Basques qui se sont créé de nombreuses occasions mettant Inaki Peña en difficulté.

/ATS