Basel passe en 8es par la petite porte à Carouge

Le FC Bâle s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse. Le tenant du titre a rencontré d'énormes difficultés face à Etoile Carouge et n'a réussi à s'imposer qu'aux tirs au but (3-2).

Bâle n'est pas franchement fan du terrain synthétique de la Fontenette. L'an dernier déjà, le FCB avait frôlé l'élimination. Les fans genevois y ont cru avec l'ouverture du score de Luc Essiena Avang cinq minutes avant la pause. Et encore plus après le penalty raté de Shaqiri à l'heure de jeu.

Mais à la 93e, le jeune Suédois Jeremy Agbonifo a sauvé Bâle. Puis en prolongation, à dix après l'expulsion d'Essiena Avang, Carouge a encaissé le 2-1 à la 97e. Mais les Genevois ont lutté et à la 118e Ousseynou Sène a égalisé d'une superbe volée désespérée. Et aux tirs au but, le gardien Salvi a repoussé trois tirs carougeois.

/ATS