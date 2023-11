« Beaucoup de travail » devant le sélectionneur Julian Nagelsmann

L'Allemagne est en crise avant son Euro (14 juin-14 juillet) à domicile. Elle a connu une année 2023 catastrophique avec six défaites en onze matches.

La Mannschaft a perdu 2-0 en Autriche son dernier match amical de l'année. 'On a beaucoup de travail devant nous. Il ne faut pas que l'on se mette dans la position de la victime, se dire que l'on n'y arrivera pas. Il faut que l'on accepte que l'on a énormément de travail', a expliqué le sélectionneur Julian Nagelsmann au micro de la télévision publique allemande ZDF.

'On doit accepter que ça ne fonctionnera qu'avec un travail extrêmement difficile', a ajouté le sélectionneur allemand. Il occupe le poste depuis la fin septembre, après la mise à l'écart d'Hansi Flick.

Pas libérée

'Ce n'est pas que l'équipe ne sache pas ce qu'elle doit faire ou qu'elle ne le veut pas. Blocage n'est pas le bon mot, mais elle n'est pas libérée. C'est un bon groupe quand on le regarde, mais le transfert sur le terrain ne se produit pas encore', a estimé Nagelsmann.

'Cela ne peut pas être pire, c'est peut-être le seul point positif. Tout ce que l'on fait sur le terrain a une raison, le sélectionneur connait ces raisons', a constaté pour sa part le capitaine de l'Allemagne Ilkay Gündogan sur la ZDF.

Résultats négatifs

'On va devoir vivre pendant les trois ou quatre prochains mois avec ces résultats négatifs', les deux derniers en date samedi à Berlin contre la Turquie (3-2) et mardi à Vienne contre l'Autriche. 'Tout le monde doit clarifier ce qu'il peut faire pour être préparé de façon optimale pour le match. Si on le fait en club jusqu'en mars, ça peut être meilleur en mars', a-t-il tenté de positiver.

Les Allemands auront deux matches de préparation à la fin mars, puis encore deux ou trois rencontres fin mai et début juin avant de débuter leur Euro 2024 à domicile lors du match d'ouverture à Munich.

/ATS