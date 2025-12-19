Bellinzone reste en Challenge League

Bellinzone ne sera pas exclu de la Challenge League. La SFL a annoncé vendredi que la licence ...
Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Bellinzone ne sera pas exclu de la Challenge League. La SFL a annoncé vendredi que la licence du club tessinois pour la saison actuelle avait été confirmée par l'instance de recours.

La ligue informe dans son communiqué que l'AC Bellinzone a finalement fourni les documents financiers nécessaires à la validation de la vente du club au nouveau propriétaire, Juan Trujillo Velasquez.

Pour rappel, le 9 décembre dernier, la commission des licences avait refusé de valider la licence du club tessinois, lui retirant ainsi le droit de jouer en Challenge League, avant donc ce recours fructueux.

/ATS
 

