Bernardo Silva quittera bien Manchester City après la saison

Bernardo Silva va quitter Manchester City à la fin de la saison, a confirmé jeudi le club anglais. L'international portugais s'en ira après neuf ans et 19 titres sous le maillot bleu ciel.

Le départ du joueur de 31 ans était attendu depuis que l'entraîneur adjoint Pep Lijnders avait déclaré début avril que 'toute belle histoire (avait) une fin' et qu'il serait 'difficile' de le remplacer.

Bernardo Silva est arrivé dans le nord de l'Angleterre en 2017, un an après l'entraîneur Pep Guardiola qui a su capitaliser sur la justesse technique et la vision de jeu hors pair du Portugais. Ensemble, ils ont remporté six fois la Premier League et une Ligue des champions, en 2023.

Cette année, Manchester City a déjà gagné la Coupe de la Ligue, et lorgne à nouveau le Championnat et la Coupe d'Angleterre, avec une demi-finale à jouer contre Southampton (D2).

'Cette ville et ce club m'ont apporté bien plus que je n'aurais jamais pu l'espérer. Ce que nous avons remporté et accompli ensemble constitue un héritage qui restera à jamais gravé dans mon coeur', a réagi le joueur sur son compte Instagram jeudi, au moment de l'annonce du club.

Avec 451 apparitions en bleu ciel, pour 76 buts et 77 passes décisives, Bernardo Silva compte parmi les 10 joueurs ayant disputé le plus grand nombre de matches pour Manchester City. Mais personne n'a joué plus que lui dans l'ère débutée en 2008 par le rachat du club par un fonds d'Abou Dhabi.

Le joueur formé au Benfica Lisbonne, passé par Monaco, est attendu avec la sélection du Portugal à la Coupe du monde cet été. Il n'a pas indiqué où sa carrière le mènera ensuite.

/ATS