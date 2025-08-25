Bologne privée d'Immobile pour huit semaines

Le retour en Serie A de Ciro Immobile, co-meilleur buteur de l'histoire du championnat italien sur une saison avec 36 réalisations, ne se passe pas comme espéré.

Le coéquipier de Remo Freuler s'est blessé dès son premier match et sera indisponible pendant huit semaines, a annoncé lundi son club Bologne.

Immobile (35 ans), qui a quitté ses coéquipiers après trente minutes de jeu lors de la défaite de Bologne face à l'AS Rome (1-0) samedi soir, est touché 'au muscle fémoral de la cuisse droite, blessure qui requiert un temps de repos d'environ huit semaines', a indiqué son club.

Immobile a passé la saison dernière en Turquie, à Besiktas pour qui il a marqué 15 buts en 31 matches. Auteur de 207 buts en 340 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de la Lazio, son club de 2016 à 2024, le quadruple meilleur buteur de Serie A faisait partie de l'équipe d'Italie qui a remporté l'Euro 2021 et affiche à son bilan en sélection 17 buts en 57 apparitions.

