Bundesliga: Bayer Leverkusen en solide leader

Le Bayer Leverkusen poursuit son parcours exemplaire en Bundesliga. Lors de la 18e journée, le leader s'est imposé 3-2 sur la pelouse du RB Leipzig après avoir pourtant été mené deux fois.

Leipzig a marqué par Simons (7e) et Openda (56e), mais Granit Xhaka et ses coéquipiers ont chaque fois su réagir. Tella (47e) et Tah (63e) ont permis aux hommes de Xabi Alonso de revenir à égalité, avant qu'Hincapie ne leur donne la victoire (91e).

Le Bayer, toujours invaincu cette saison en championnat, compte sept points d'avance sur le Bayern Munich, qui a joué deux matches de moins. Le tenant du titre recevra le Werder Brême dimanche.

