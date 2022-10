Bundesliga: Union Berlin solide leader

Union Berlin a conservé sa place de leader de Bundesliga au terme de la 10e journée. Le club dirigé par Urs Fischer a signé un succès de prestige en battant Borussia Dortmund 2-0.

Les deux buts des Berlinois ont été inscrits en première mi-temps par Janik Haberer (8e/21e). Leur pressing intense et efficace a fait très mal à la défense du BVB. Dès la 8e, A la 9e minute, Guerreiro a été obligé de remettre en retrait sur Gregor Kobel. Le pied d'appui droit du gardien suisse a glissé, et Haberer n'a plus eu qu'à pousser la balle dans le but vide. Le même joueur a conclu à la 21e sur une passe de Siebatcheu, l'ancien attaquant des Young Boys.

Meilleure défense de Bundesliga avec six buts encaissés seulement, les joueurs de Fischer ont tenu, notamment grâce à deux arrêts du gardien danois Rönnow devant Reus (78e) et Moukoko (83e).

Le Bayern cartonne

Le Bayern Munich a pour sa part largement dominé le SC Fribourg 5-0. Les tenants du titre ont marqué par Gnabry (13e), Choupo-Moting (33e), Sané (53e), Mané (55e) et Sabitzer (80e). Ils se hissent au 2e rang, à quatre points du leader. Fribourg recule à la 3e place, à cinq longueurs.

/ATS