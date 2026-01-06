CAN 2025: l'Algérie au forceps, la Côte d'Ivoire facile

L'Algérie s'est qualifiée in extremis pour les quarts de finale de la CAN 2025. Elle a battu ...
Photo: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy

L'Algérie s'est qualifiée in extremis pour les quarts de finale de la CAN 2025. Elle a battu la RD Congo 1-0 après prolongations grâce à une réussite de Boulbina à la 119e.

Le match winner des Fennecs était entré en jeu peu avant, à la 113e. Il a délivré les siens d'une superbe frappe enroulée. L'Algérie, dirigée par Vladimir Petkovic, affrontera samedi le Nigeria lors des quarts de finale.

Tenante du trophée, la Côte d'Ivoire a aisément écarté le Burkina Faso 3-0. Les Elephants ont pris les devants dès la première mi-temps avec des buts de Diallo (20e) et Diomande (32e). Touré a scellé le score final à la 87e. Les Ivoiriens seront aux prises avec l'Egypte samedi soir au tour suivant.

/ATS
 

