CAN 2025: l'Egypte et le Nigeria continuent leur parcours

L'Egypte s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2025 au Maroc. Elle a difficilement décroché son billet en battant le Bénin 3-1 ap. Le Nigeria a lui dominé le Mozambique 4-0.

Les Pharaons ont marqué par Attia (70e), Ibrahim (97e) et Salah (124e), alors que leurs adversaires avaient égalisé grâce à Dossou (83e). Salah, qui a désormais marqué trois fois dans cette CAN, a inscrit le but de la sécurité sur un contre au bout des arrêts de jeu des prolongations.

Le Nigeria n'a pas connu de problème pour écarter le Mozambique. Les Super Eagles, qui se profilent comme un sérieux candidat au titre après avoir marqué douze buts en quatre matches, ont fait la différence grâce à Lookman (20e), Osimhen (25e/47e) et Adams (75e).

/ATS