Challenge League: Nuzzolo prolonge avec Xamax

Raphaël Nuzzolo (37 ans) joue les prolongations. L'attaquant a signé un nouveau bail de deux ans avec Neuchâtel Xamax FCS, dont au moins une saison comme joueur.

Nuzzolo veut aider son club formateur à poursuivre sa reconstruction, après la récente relégation de l'équipe en Challenge League. Revenu à la Maladière en 2016 après une parenthèse de cinq ans aux Young Boys, Raphaël Nuzzolo a marqué plus de 100 buts avec Xamax lors de ses deux passages dans le club, pour plus de 350 matches joués.

Nuzzolo constituera, avec son expérience et ses qualités de buteur et de leader, un atout important pour Stéphane Henchoz et son équipe lors de la prochaine saison de Challenge League.

/ATS