Challenge League: sept points d'avance pour Sion

Le FC Sion a fait un petit pas vers la promotion dans l'élite. Lors de la 23e journée de Challenge League, le leader s'est imposé 4-0 à Schaffhouse après une partie bien maîtrisée.

Les Valaisans ont fait la décision en première période grâce à des réussites de Sorgic (17e), Berdayes (33e) et Bua (45e). Schaffhouse n'a jamais pu réagir. Ce sont même les visiteurs qui ont encore salé l'addition par Chipperfield (77e).

Un bonheur ne venant jamais seul, les Sédunois ont sans doute exulté en apprenant la défaite de Thoune à la Maladière contre Neuchâtel Xamax (4-0). Un autogoal de Sutter (34e), un penalty de Fatkic (48e) et des buts d'Hautier (65e) et Hadji (91e) ont donné une victoire probante aux rouge et noir qui s'éloignent ainsi de la zone dangereuse.

Au classement, Sion possède désormais sept points d'avance sur Thoune. Tous les feux sont donc au vert du côté de Tourbillon.

/ATS