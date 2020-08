City s'envole en quarts de finale

Manchester City sera opposé à Lyon en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Anglais l'ont emporté 2-1 contre le Real Madrid.

Lyon, de son côté, a tenu sa qualification sur le terrain de la Juventus, malgré une défaite 2-1.

Raphaël Varane a quelque peu offert la qualification à Manchester City sur un plateau. Promu patron de la défense madrilène en l'absence de Sergio Ramos (suspendu), le défenseur français n'a pas assumé son statut. C'est en effet lui qui est le principal coupable sur les deux réussites mancuniennes.

Même s'il faut dire que le Real Madrid a parfois abusé de relances courtes mal maîtrisées, qui ont terminé dans les pieds de l'adversaire. C'est sur l'une des premières d'entre elles que Gabriel Jesus a pu subtiliser le ballon dans les pieds de Varane. Incapable de résister au pressing de Gabriel Jesus, qui lui a subtilisé la balle dans les pieds, il a assisté impuissant à l'ouverture du score de Raheem Sterling, servi sur un plateau par Jesus (8e).

Pire, le champion du monde 2018 a complètement manqué sa remise en retrait de la tête vers son portier Thibaut Courtois à la 68e minute. Mis sous pression par Jesus (encore lui!), le Brésilien a anticipé et est allé tromper le gardien belge. Cela a condamné le Real, même si les champions d'Espagne ne peuvent pas vraiment se targuer d'avoir réussi leur match.

Très dominateur, particulièrement haut sur le terrain, City a enchaîné les occasions. Et pourtant, ils avaient laissé les Madrilènes revenir dans la partie. Dans une action initiée par Karim Benzema, poursuivie par Rodrygo, l'attaquant français a conclu de la tête au milieu de trois défenseurs mancuniens à la demi-heure de jeu. Mais le suspense a été tué par les erreurs défensives. Pour le grand bonheur de Pep Guardiola qui espère enfin pouvoir remporter une Ligue des champions avec un autre club que Barcelone.

L'échec de la Juve

Sur son chemin, il devra se défaire de Lyon, invité surprise de ces quarts de finale. Une affiche qui aura lieu le samedi 15 août à Lisbonne. Et qui se déroulera sans la Juventus et Cristiano Ronaldo. Le Portugais, en deux participations sous le maillot turinois, n'aura donc jamais franchi le stade des quarts de finale après l'élimination contre l'Ajax Amsterdam en 2019.

Mais c'est surtout Maurizio Sarri qui aura de la difficulté à s'en relever. Après un titre de champion acquis sans briller et déjà très critiqué, l'entraîneur de la Juventus sera assurément dans l'oeil du cyclone après cette sortie sans éclat. En février, le match aller avait déjà mis en exergue certaines limites (défaite 1-0 à Lyon), le match retour les a confirmées, même presque six mois plus tard. Même si la performance de Lyon, qui a su s'accrocher à ce petit exploit.

Vendredi, c'est une histoire de penalties douteux qui a marqué cette rencontre au Juventus Stadium. Memphis Depay a pu ouvrir le score sur une panenka après seulement 12 minutes de jeu. Mais la faute de Rodrigo Bentancur n'avait rien d'évident. Pas plus que la main du même Depay sur un coup franc de Cristiano Ronaldo à cinq minutes de la pause. Mais l'arbitre allemand Felix Zwayer n'a pas bronché, aidé par la VAR. Le Portugais a ainsi pu égaliser.

Il a aussi fait tout son possible pour arracher un 3-1 qui aurait emmené la Juve au Final 8. Le quintuple Ballon d'or a ainsi inscrit le second but turinois d'une frappe de loin sur laquelle son compatriote Anthony Lopes n'a pas été tout à fait irréprochable (60e). Mais ses tentatives ont trop souvent manqué le cadre.

De quoi concrétiser l'échec des Italiens. Et de lancer plusieurs semaines de remous autour du nonuple champion d'Italie en titre. Cela sent particulièrement mauvais pour Sarri, une année après une arrivée déjà contestée.

