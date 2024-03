Conference League: Servette pour un exploit ce soir

Servette va tenter ce soir dès 18h45 de se hisser en quarts de finale de Conference League. Les Genevois joueront en Tchéquie sur la pelouse du Viktoria Plzen.

Le match aller s'était conclu sur un nul 0-0, de sorte que tout reste possible pour la qualification. La configuration est similaire à celle du tour précédent contre Ludogorets Razgrad: les Bulgares avaient obtenu le 0-0 à Genève, avant que les Grenat ne s'imposent 1-0 au retour.

Les joueurs de René Weiler mesurent pleinement l’ampleur de la tâche qui les attend. Les Tchèques sont invaincus depuis quatorze matches toutes compétitions confondues et viennent d’infliger dimanche une défaite 4-0 au Sparta Prague, le leader du championnat. Par ailleurs, ils pourront compter sur Pavel Sulc, le meilleur buteur de la '1. Liga' avec ses 14 réussites, qui était suspendu jeudi dernier.

'Nous sommes capables de tout'

'Nous sommes capables de tout cette saison', répond Yoan Severin lorsqu’il lui est demandé de planter le décor de ce match retour qui, sur le papier, doit sourire au Viktoria Plzen. Comme les Tchèques, les Servettiens ne perdent pas souvent, avec une seule défaite cette année en treize rencontres, ce match à Yverdon qu’ils n’auraient jamais dû laisser filer.

On mesure l’enjeu sportif avec une qualification pour les quarts de finale qui ferait le plus grand bien au football suisse pour le classement UEFA. L’enjeu financier se chiffre à un million d’euros, le montant de la prime versée par l’UEFA, et la promesse d’une très belle recette au tour suivant pour la venue, pourquoi pas, de la Fiorentina, d’Aston Villa, de l'Ajax, de Lille ou de Fenerbahçe.

