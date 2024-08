Conference League: tirage difficile pour Saint-Gall

Les deux clubs suisses qui disputeront la phase de ligue de Conference League ont été diversement gâtés par le sort. Le tirage est a priori plus difficile pour Saint-Gall que pour Lugano.

Les Brodeurs auront notamment à se mesurer à la Fiorentina, le finaliste malheureux des deux dernières éditions. La venue du club italien devrait attirer la grande foule à Saint-Gall. Les autres adversaires qui devront se déplacer à l'est de la Suisse seront Vitoria Guimaraes et les Serbes de Backa Topola. Les matches à l'extérieur des Saint-Gallois auront lieu en Allemagne (Heidenheim), en Belgique (Cercle Bruges) et en Irlande du Nord (Larne).

Lugano n'a pour sa part pas hérité de grand nom, mais d'adversaires plutôt abordables sur le papier du moins. Les matches à domicile, qui se joueront à Thoune, les verront recevoir La Gantoise, HJK Helsinki et les Chypriotes de Pakos. Les Tessinois mettront le cap à l'est: ils voyageront en Pologne (Legia Varsovie), en Tchéquie (Mlada Boleslav) et en Serbie (Backa Topola).

