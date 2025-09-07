Confirmation attendue dans la cathédrale Saint-Jacques

Le plus grand stade du pays ou une cathédrale? Le Parc Saint-Jacques risque de sonner bien creux lundi, lors du deuxième match qualificatif pour le Mondial 2026 de la Suisse, face à la Slovénie.

La sélection de Murat Yakin évoluera devant des tribunes clairsemées, elle qui a pourtant séduit le public lors de sa brillante entame contre le Kosovo dans cette même enceinte bâloise vendredi (4-0). Après ce match, l'Association suisse (ASF) a en effet indiqué que moins de 10'000 billets avaient trouvé preneurs pour le duel face aux Slovènes, alors que le Parc Saint-Jacques peut accueillir plus de 34'000 spectateurs.

Dans une courte vidéo publiée dimanche sur Instagram par l'ASF, Granit Xhaka a ainsi lancé un appel général. 'On a besoin de vous au stade!', a affirmé le capitaine de l'équipe de Suisse, aux côtés de Dan Ndoye et Breel Embolo, les deux autres stars de la sélection nationale.

L'ASF regrette sans doute d'avoir choisi de rester sur les bords du Rhin plutôt que de se rendre à Saint-Gall ou à Lucerne, où les stades plus modestes auraient été plus simples à remplir un lundi soir. L'ambiance risque donc d'être bien différente de celle de vendredi (33'996 spectateurs annoncés), ô combien réjouissante entre les encouragements des supporters kosovars, suisses et binationaux. Même si le scénario à sens unique en faveur des Suisses a rapidement mis fin au suspense.

La menace Sesko

Face à la Slovénie de Jan Oblak, l'expérimenté gardien de l'Atlético Madrid, et de Benjamin Sesko, l'attaquant pour lequel Manchester United a déboursé 80 millions de francs cet été, l'équipe de Suisse tâchera de confirmer son excellente entrée en matière. Elle a également une occasion en or de prendre un premier avantage sur la Suède, son rival annoncé pour la qualification directe. Les Scandinaves ont en effet été tenus en échec par les Slovènes vendredi à Ljubljana (2-2).

Mais ce résultat a bien prouvé que la sélection de Matjaz Kek avait elle aussi des vues sur l'Amérique du Nord, où se tiendra la première Coupe du monde à réunir 48 nations. La Slovénie, pays quatre fois moins peuplé que la Suisse, est un adversaire coriace qu'il ne faut pas sous-estimer. Lors de l'Euro 2024, elle n'avait cédé qu'aux tirs au but en 8es de finale devant le Portugal, après trois matches nuls en phase de groupes.

Il s'agira donc d'un vrai test pour l'attaque flamboyante de Murat Yakin, laquelle a marqué 15 buts lors de ses quatre dernières sorties. Selon toute vraisemblance, Murat Yakin devrait reconduire le duo Breel Embolo - Dan Ndoye, deux fois décisif face au Kosovo, mais Ruben Vargas pourrait faire les frais de l'ascension du Genevois Johan Manzambi, qui s'était révélé en juin lors du large succès contre les Etats-Unis (4-0).

Stratégie délibérée

Moins remuant que ses coéquipiers en attaque, Vargas s'est toutefois montré précieux vendredi sur les longs dégagements du portier helvétique Gregor Kobel. Avec Fabian Rieder, il avait la tâche de se jeter sur les seconds ballons repoussés une première fois par la défense kosovare. C'est d'ailleurs sur une action du genre qu'est venu le 3-0 de Silvan Widmer.

'Les longs ballons sont souvent joués au hasard, mais cette fois c'était un choix délibéré de notre part', a expliqué Yakin, pas peu satisfait d'avoir réussi son coup. En ajoutant qu'il 'ne faut pas trop changer les choses qui fonctionnent', le sélectionneur a sans doute révélé qu'il comptait appliquer une recette similaire lundi soir.

Un pragmatisme nécessaire, car même dans un Parc Saint-Jacques dégarni, la Suisse n'a pas le droit au moindre faux pas en raison du format express de ces éliminatoires - six matches disputés en l'espace de onze semaines. Seule une nouvelle victoire face à la Slovénie peut la maintenir sur la voie royale d'une qualification directe pour le Mondial de la démesure de l'été prochain.

