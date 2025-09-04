Couac allemand en Slovaquie

Les qualifications du Mondial 2026 ne seront pas une partie de plaisir pour l'Allemagne. La ...
Photo: KEYSTONE/AP/Denes Erdos

Les qualifications du Mondial 2026 ne seront pas une partie de plaisir pour l'Allemagne. La Mannschaft a connu la défaite en Slovaquie jeudi soir dans la 1re journée du groupe A.

Les hommes de Julian Nagelsmann se sont inclinés 2-0 à Bratislava. Des réussites signées David Hancko (42e) et David Strelec (auteur d'une superbe frappe enroulée du pied gauche à la 53e) ont permis aux Slovaques de faire la différence, malgré une nette domination territoriale de l'Allemagne (70 % de possession de balle).

L'Allemagne devra réagir dès dimanche dans une poule à quatre où la marge d'erreur est restreinte. Elle accueillera à Cologne la coriace Irlande du Nord, qui a assuré l'essentiel au Luxembourg jeudi en empochant les trois points (3-1).

L'Espagne a en revanche entamé de manière idéale ces éliminatoires en allant s'imposer 3-0 en Bulgarie dans le groupe F, qui ne comprend également que quatre équipes. La troupe de Luis de la Fuente n'a connu aucune difficulté à Sofia, ouvrant la marque dès la 5e minute sur une réussite d'Oyarzabal.

La Roja, qui a assuré sa victoire avant même le retour aux vestiaires - le 3-0 est tombé dès la 38e - va désormais se déplacer à Konya. Les champions d'Europe en titre y défieront dimanche soir la Turquie, qui a pour sa part gagné 3-2 en Géorgie jeudi.

/ATS
 

